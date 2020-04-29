Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM Полицейские выявили и изъяли около 1,5 тысячи просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как передаёт ТАСС, представителям Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из регионов и сотрудниками ФСБ удалось пресечь деятельность группы лиц, которых подозревают в сбыте незарегистрированных аппаратов ИВЛ.

Сначала было изъято первые 287 аппаратов на сумму более 200 млн рублей, проводится экспертиза данной партии. Далее в Костромской области и на Среднем Урале изъяли ещё около 1,5 тысяч аппаратов. Оборудование было произведено в 1999—2000 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловскую область прибыло 100 аппаратов ИВЛ. Оборудование закуплено на средства уральских предпринимателей.

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