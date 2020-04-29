Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга расширили список категорий медицинских работников, подвергающихся опасности в эпоху пандемии, благодаря чему, те получат дополнительные средства за свою работу с пациентами с COVID-19 или подозрением на него. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

Девушка в маске выходит из Боткинской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что стимулирующие выплаты были установлены для четырех категорий медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь больным COVID-19. Это врачи, младший медперсонал и прочие сотрудники стационаров.

«На сегодня произведены выплаты 838 медицинским работникам на общую сумму 8 544,3 тысячи рублей», — пояснили в администрации.

Однако до сих пор не учитывались медицинские работники, которые не работают в стационарах, но также подвергаются угрозе заражения. Сегодня городские власти решили определить еще девять категорий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19. Им также установлены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку за период с 16 по 31 марта 2020.

В этот список вошли врачи скорой медицинской помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи (фельдшеры скорой медицинской помощи, медицинские сестры, медицинские сестры-анестезисты), фельдшеры (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Врачи подразделений, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также средний медицинский персонал, младший медицинский персонал. А также прочий персонал, обеспечивающий оказание скорой медицинской помощи — водители, санитары и другие.

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Дополнительные выплаты смогут получить и работники, проводившие лабораторную диагностику COVID-19, а также проводившие патологоанатомические и судебно-медицинские исследования тел умерших, инфицированных SARS-CoV-19», — подчеркнули в администрации города.

«Стимулирующие выплаты за период работы с 16 по 31 марта устанавливаются при условии, что в процессе оказания медицинской помощи медицинские работники контактировали с больными COVID-19», — уточнили в администрации города.

Также постановлением правительства Санкт-Петербурга установлены стимулирующие выплаты медицинским работникам за особые условия труда и дополнительные нагрузку за период работы с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Их смогут получить все 13 категорий медицинских работников, которые при оказании медицинской помощи контактируют с больными COVID-19 или с лицами, имеющими высокий риск инфицирования COVID-19.

«Стимулирующие выплаты медицинских работников за период с 16 по 31 марта и с 1 апреля по 30 июня определяются на основе базового размера выплаты, рассчитываемого в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ № 415. При определении размера выплаты конкретному работнику учитывается также количество фактически отработанного времени исходя из расчета месячной нормы рабочих часов на одну занятую ставку», — подытожили в администрации.

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