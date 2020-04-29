Москва, , 14:48 — REGNUM В ближайшие дни с распространением коронавируса произойдёт переломный момент. Об этом 29 апреля заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай Брико на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни. Тенденция, как видите, она снижается. И вот увеличение за вчерашний день произошло всего на 5,9%», — сказал Брико.

По словам эксперта, новая коронавирусная инфекция останется в человеческой популяции наряду с другими ОРВИ. При этом один заражённый им человек заражает в среднем 2−4 человека, в том время как у больных обычным гриппом этот показатель составляет 1,5.

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