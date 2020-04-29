Махачкала, , 14:45 — REGNUM Депутаты Госдумы от Дагестана Мурад Гаджиев и Заур Аскендеров в рамках благотворительной помощи направили в Махачкалу средства индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков. В город поступили специализированные комбинезоны, бахилы и защитные маски, сообщил на своей странице в Instagram мэр Махачкалы Салман Дадаев.

По словам градоначальника, комбинезоны и маски были переданы в городскую больницу №1 и Республиканский центр инфекционных болезней, а также Республиканский центр медицины катастроф для обеспечения водителей скорой помощи. В пресс-службе мэрии Махачкалы не смогли уточнить, сколько именно СИЗ потупило в город.

Дадаев также сообщил, что в ближайшее время Махачкала ожидает еще тысячу противочумных костюмов, которые также будут переданы в больницы и медицинские центры. Кроме того, по его словам, властями города в настоящее время ведутся переговоры по гостиничному размещению врачей клинической больницы №1.