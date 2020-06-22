Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM В Ростове-на-Дону в День медицинского работника сотрудникам участковой службы и службы скорой помощи вручили ключи от служебных квартир в микрорайоне Суворовский. Новоселье справят 50 медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Медицина — отрасль, которая нужна человеку всю жизнь — от первого вздоха до последнего. Мы будем работать над тем, чтобы донское здравоохранение комфортно себя чувствовало. Пусть в ваших домах всегда будет тепло, светло и уютно», — поздравил с профессиональным праздником и новосельем медиков глава региона Василий Голубев.

В настоящее время коллектив врачей и медсестер областного центра объединяет 15 тыс. человек, многие из которых задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.