Тбилиси, , 14:38 — REGNUM Директор Республиканской больницы Грузии Леван Гоподзе объявил 29 апреля о начале массового тестирования на коронавирус SARS-CoV-2 представителей СМИ. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Целевых групп будет много, в первую очередь, целевой группой являетесь вы, журналисты», — сказал глава медучреждения.

Гоподзе сообщил, что тестирование начнется уже в этот день. Он объяснил, что сначала представителей СМИ проверят с помощью быстрых тестов. Если появится необходимость, будут проведены более точные исследования.

Напомним, в Грузии уже проводили массовое тестирование на коронавирус у медиков, военных и сотрудников МВД. С 29 апреля также начали проверять на наличие SARS-CoV-2 лиц, которые содержатся в доме престарелых.

Стоит отметить, что в Грузии в общей сложности выявлено 517 случаев заражения коронавирусом.

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