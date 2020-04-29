Москва, , 14:36 — REGNUM Система диагностики заражения коронавирусом в России является одной из лучших в мире. Об этом 29 апреля заявил академик-секретарь отделения медицинских наук РАН Владимир Стародубов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В вопросах диагностики Россия оказалась одной из лучших стан мира. Мы сумели создать методы, которые удовлетворительно решают те задачи, которые необходимы для прекращения распространения инфекций», — сказал учёный.

По его словам, сроки создания вакцины назвать нельзя. Однако, вероятнее всего, в этом году массово привить население против нового коронавируса едва ли удастся.

«Я не думаю, что на этот цикл надо ставить задачу решить эту проблему. Есть посылы к тому, чтобы вакцину сделать. Вопрос кода и самый главный вопрос, когда сможем проводить массовую вакцинацию», — подчеркнул Стародубов.

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