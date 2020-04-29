Уфа, , 14:33 — REGNUM Башкирия вышла на пятое место в России по количеству проводимых тестов на коронавирус. Об этом 29 апреля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, у него никогда не возникало желания скрывать количество инфицированных людей, поскольку сохранение жизни и здоровья граждан стоят на первом месте.

Глава Башкирии уверен, что чем больше будет выявлено случаев инфицирования этой инфекцией, тем быстрее можно будет справиться с ней. Именно поэтому, в Башкирии будут еще наращивать количество проводимых тестов.

По сообщению пресс-службы главы Башкирии, в настоящее время в республике сделано более 62 тысяч тестов на эту инфекцию.

По данным минздрава Башкирии, на 29 апреля в республике увеличилось количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 60. Таким образом, в регионе зафиксирован 691 случай инфицирования этим вирусом. При этом поправились 106 пациентов. Умерли от COVID-19 14 человек.

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