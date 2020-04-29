Джакарта, , 14:26 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что большинство пациентов c COVID-19 — мужчины, сообщает Kompas.

По его словам, в Индонезии выявлено 9771 случай заражения SARS-CoV-2, из которых 59% мужчин и 41% женщины.

Согласно данным о погибших с симптомами COVID-19, большинство из них были люди в возрасте от 30 до 59 лет.

«Давайте продолжим бороться с COVID-19», — призвал общественность Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии для исследования образцов коронавируса было выделено 89 лабораторий.

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