Нур-Султан, , 14:24 — REGNUM Коронавирус станет сезонным заболеванием, а дезинфекция общественных мест — обязательной. Об этом 29 апреля заявила главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в прямом эфире на странице минздрава в Facebook.

«Даже когда не будет карантина, мы будем жить с коронавирусом всегда — он перейдет в разряд сезонных заболеваний», — сказала Есмагамбетова. Она привела в пример птичий грипп, который появляется ежегодно.

Санврач добавила, что жители республики должны научиться применять дополнительные меры профилактики на постоянной основе. Она отметил, что санитарные меры будут соблюдаться до конца 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля в Казахстане выявили 3105 случаев заражения коронавирусом, выздоровели — 798 человек, скончались — 25 пациентов.

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