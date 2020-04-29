Лондон, 29 апреля 2020, 14:22 — REGNUM Вестминстерский магистратский суд в Лондоне назначил на 13 июля предварительное рассмотрение дела от экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в Соединенные Штаты.
Отмечается, что условия освобождения под залог Олега Тинькова сохранятся до рассмотрения его дела в июле, передает ТАСС.
Напомним, рассмотрение дела, намеченное в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне на 27 апреля, не состоялся.
Как сообщало ИА REGNUM, налоговая служба США в феврале предъявила претензии Тинькову в суде Лондона. Бизнесмена обвиняют в нарушении американского налогового законодательства, что грозит ему шестью годами тюрьмы.
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