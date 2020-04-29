Подгорица, , 14:13 — REGNUM По состоянию на 29 апреля в Черногории нет новых выявленных случаев заражения коронавирусом. По сообщению института общественного здоровья, такая ситуация сохраняется уже третий день.

Общее число заболевших в стране с момента выявления первого случая — 321, выздоровевших 199, сейчас болеющих 115. Умерли от осложнений COVID-19 семь человек.

Власти готовят поэтапное ослабление мер. Первый этап запланирован на 4 мая — откроются магазины и учреждения сервиса.