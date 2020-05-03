Москва, 3 мая 2020, 18:00 — REGNUM Лётчик-испытатель Степан Супрун родился в 1907 году в деревне Речки (Белопольский район Сумской области). Окончил Смоленскую школу военных пилотов. В 1940 году за участие в боевых действиях против японцев был удостоен звания Героя Советского Союза. Погиб 4 июля 1941 года вблизи деревни Монастыри (Толочинский район Витебской области). Посмертно награжден второй медалью «Золотая Звезда».
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Доказать фашистской сволочи, на что способны наши лётчики. Радио REGNUM
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"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.
"Письма с фронта" - специальный проект ИА REGNUM, в котором мы читаем письма фронтовиков, отправленные во время Великой Отечественной войны своим родным. День Победы - очень личный праздник в нашей стране, праздник всех семей: каждый из тех, кто воевал тогда, неотрывно связан и близок с теми, кто сейчас живет благодаря их победе. Наш проект - дань их подвигу и вклад в бережное сохранение этой близости и связи.
Сотрудники ИА REGNUM несколько лет подряд записывают и публикуют звуковые версии писем. В год 75-летия Победы к нам присоединились профессиональные артисты, радиоведущие и дети ИА REGNUM.