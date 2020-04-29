Лондон, 29 апреля 2020, 14:08 — REGNUM Сотрудники Национальной службы здравоохранения Англии (National Health Service) получат бесплатный доступ к 85 тыс. видеоигр. Об этом 29 апреля сообщает портал gamesindustry.biz.
Таким образом известные разработчики и издатели видеоигр решили поддержать медиков, которые борются с коронавирусом. Инициатива Games for Carers доступна для всех сотрудников NHS.
Инициативу уже поддержали многие известные создатели видеоигр. Среди них компании Electronic Arts, Xbox и Media Molecule.
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