Благовещенск, , 14:02 — REGNUM В Амурской области попал под суд житель Ингушетии, которого подозревают в незаконном обороте золота в крупном размере. Он был задержан осенью 2019 года при попытке перевезти металл с содержанием около 916 граммов золота, сообщили 29 апреля в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Как установлено в ходе следствия, которое велось сотрудниками управления ФСБ РФ по Амурской области, металл, содержащий химически чистое золото, подозреваемый приобрел в сентябре 2019 года в Зейском районе. При перевозке драгоценного металла стоимостью 2,8 млн рублей груз задержали и возбудили уголовное дело.

В настоящее время оно направлено для вынесения приговора в Зейский районный суд. Злоумышленнику грозят лишение свободы сроком до пяти лет либо принудительные работы на такой же срок со штрафом до 500 тыс. рублей.