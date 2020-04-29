Москва, , 14:01 — REGNUM Российские банкноты обрабатываются специальным дезинфицирующим субстратом, поэтому с учетом принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса остаются в целом безопасным средством платежа. Об этом заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

«Банкноты являются надежным и в целом безопасным средством платеж», — цитирует его Интерфакс.

То, что надо мыть руки — это «напоминание, которое связно с обращением любого платежного инструмента и не только платежного», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкие ученые сообщили, что риск передачи коронавируса через деньги, даже банкноты, намного ниже, чем непосредственный контакт с другим человеком.

Вместе с тем, в нынешней пандемии, если необходимо использовать наличные для платежей, лучше платить монетами, чем банкнотами. Однако лучше платить по карте, чтобы полностью избежать риска при платеже наличными, отметили специалисты.

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