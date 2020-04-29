Анкара, , 14:20 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай поздравил жителей страны со 104-й годовщиной победы в битве при Эль-Куте. Об этом 29 апреля он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

«Я с почтением и милостью отмечаю всех наших мучеников в связи со 104-й годовщиной победы при Эль-Куте, эта победа является одной из ярчайших страниц в истории нашей славной армии», — отметил Октай.

Указанная битва произошла в ходе Первой мировой войны, между Османской империей и британскими войсками, город Эль-Кут находится на территории современного Ирака.

Первая мировая война завершилась поражением центральных держав, в числе которых были Австро-Венгрия, Германия и Османская империя. Все три державы после поражения распались.