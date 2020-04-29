Севастополь, 29 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты для противодействия распространению коронавируса в Севастополе хватит на две недели. Об этом ИА REGNUM 29 апреля сообщили в пресс-службе городского правительства.
По словам специалистов, эти запасы постоянно пополняются.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Севастополе зафиксировали ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заражённых граждан в городе достигло 77.
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