Курган, , 14:00 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждены пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Всего с начала регистрации заболеваемости насчитывается на 29 апреля в Зауралье 45 инфицированных коронавирусом, выписаны из инфекционной больницы Кургана по выздоровлению 10 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 1317 жителей Зауралья, из них 277 — это контактные с заболевшими.