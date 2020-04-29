Воронеж, , 13:59 — REGNUM Салют, который традиционно проводится в День Победы в Воронеже, состоится, однако принято решение изменить место и, возможно, время его проведения. Об этом заявил 29 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«С учётом пандемии не можем рисковать здоровьем людей, которые рискнут поехать на салют. Салют в День Победы — это не шоу, где должны собраться тысячи воронежцев, а память о тех, кто воевал. Мы его обязательно проведём в Воронеже. Но в новом месте, не в центре города и, возможно, с изменением традиционного времени», — цитирует Гусева пресс-служба правительства региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области сообщил об отмене традиционных первомайских шествий из-за пандемии коронавируса. Также в Воронеже, как и по всей стране, отменены, перенесены на другое время или в онлайн мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.