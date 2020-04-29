Лермонтов, Ставропольский край, , 14:03 — REGNUM Благоустройство сквера Победы запланировано в городе Лермонтове Ставропольского края в 2020 году. В частности, предусмотрена реставрация мемориала с Вечным огнем, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Сквер обновят в рамках проекта по формированию комфортной городской среды. Специалисты установят бордюры из искусственного камня, новые фонари, скамьи и урны, заменят покрытия на пешеходных дорожках. Также проведут реставрацию существующих памятников — мемориала с Вечным огнем героям Великой Отечественной войны и памятника шахтерам.

Кроме того, в сквере будут созданы детские игровые площадки из нескольких тематических городков для разных возрастных групп. У восточной границы сквера появится велосипедная дорожка. Все работы планируется завершить к осени текущего года, средства на благоустройство выделены из краевого бюджета.