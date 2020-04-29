Джакарта, , 13:58 — REGNUM Правительство Индонезии продолжает увеличивать количество лабораторий для массового выявления коронавируса, сообщает Kompas.

Пресс-секретарь правительства по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что для исследования образцов вируса было выделено 89 лабораторий.

Речь идёт о 48 лабораториях, расположенных в больницах по всей Индонезии, 15 лабораториях при высших учебных заведениях, 18 лабораториях при министерстве здравоохранения.

По словам Ахмада Юрианто, были проведены исследования 86 985 образцов от 67 784 человек. По результатам обследования было выявлено 9771 случай заражения SARS-CoV-2, а 58 013 образцов дали отрицательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии отметило, что в настоящее время в мире разрабатывается не менее 120 вакцин против коронавируса.

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