Москва, , 13:57 — REGNUM Студенты-медики могут начать работать в коронавирусных больницах Москвы. Об этом 29 апреля сообщили в московском оперштабе.

По информации штаба, стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, принимают на практику и работу студентов медвузов.

«По предложению мэра Москвы к работе в больницах могут приступить студенты-медики», — говорится в информации.

Отмечается, что молодым врачам предложат несколько вариантов работы, а ежемесячная заработная плата составит более 100 тысяч рублей. При работе они будут обеспечены питанием и средствами защиты, а перед тем, как приступить к делу, пройдут обучение.