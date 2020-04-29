Волгоград, , 14:00 — REGNUM Утверждён размер единовременной стимулирующей выплаты работникам государственных учреждений социального обслуживания Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Надбавка предназначена для специалистов, на которых легла дополнительная нагрузка в условиях распространения коронавируса.

Сотрудники учреждений стационарного или полустационарного соцобслуживания с временным или постоянным проживанием подопечных, подведомственных региональному комитету соцзащиты, которые находятся на рабочем месте без возвращения к месту проживания две недели подряд, получат по 53 670 рублей. Конкретные должности определены локальными актами учреждений.

Для заведующих отделениями (врачей и врачей-специалистов) выплата составит 48 303 рубля. Средний медперсонал, главные медсёстры, медицинские психологи, руководители структурных подразделений, психологи, специалисты по социальной работе, по реабилитации инвалидов, повара получат по 26 835 рублей.

Стимулирующая выплата младшему медперсоналу, социальным работникам, культорганизаторам, библиотекарям, помощникам воспитателя и кухонным рабочим составит 21 468 рублей. Иным работникам учреждений выплатят по 18 785 рублей. Сотрудники социальных учреждений, которые оказывают помощь подопечным на дому, будут получать по тысяче рублей на компенсацию транспортных расходов.

В регионе всего порядка 7,6 тысячи специалистов работают в государственных учреждениях социального обслуживания.