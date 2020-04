Лос-Анджелес, США, , 13:54 — REGNUM Disney заявила, что все пользовательские твиты с хештегом #MayThe4th должны соответствовать пользовательскому соглашению компании. Об этом 28 апреля сообщил портал EVRL.

https://twitter.com/disneyplus/status/1254772307941191680

Представители Disney отметили, что компания может использовать в своих целях любые записи пользователей с этим хештегом. Вероятно, лучшие из них будут использованы в каком-то не анонсированном проекте.

Напомним, 4 мая фанаты «Звёздных войн» традиционно празднует день своей любимой франшизы. Хештег #MayThe4th (читается как may the force be with you) является одним из важных атрибутов торжества.

