Самара, , 13:56 — REGNUM Численность диких кабанов снизят в Самарской области. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе зафиксированы девять случаев вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Отмечается, что в настоящее время на территории области плотность диких кабанов составляет в среднем порядка 0,45 особи на одну тысячу га. При этом, в районах, в которых наблюдаются вспышки африканской чумы свиней и на территориях, на которых функционируют большие свиноводческие фермы региона зафиксирована плотность кабанов в 0,87 особи на одну тысячу га.

Отмечается, что по плану регулирования численности этих диких животных количество диких кабанов в губернии должно быть снижено до 0,25 особей на одну тысячу гектаров, иначе существует угроза распространения африканской чумы свиней на ее территории.