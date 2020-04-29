Яунде, , 13:53 — REGNUM Архиепископ из деловой столицы Камеруна, Дуалы, опроверг информацию о том, что он нашел лекарство от COVID-19, но сказал, что он «давно изучает растения». Об этом передает ВВС Swahili.

На прошлой неделе местные СМИ сообщили, что Самуэль Кледа предлагал бесплатное лекарство от COVID-19 «на основе растений, которые, по его словам, он знает». Тогда архиепископ Кледа сказал в эфире камерунского телеканала «Equinox», что «принимая во внимание симптомы людей, которые заражены коронавирусом, я применяю рецепты из растений. Я лечу их. Они реагируют положительно, то есть чувствуют себя лучше».

Однако в своем опровержении он подчеркнул, что не сказал, что «нашел лекарство от COVID-19. Я этого не говорил».

ВОЗ не рекомендует «самолечение какими-либо лекарствами… как профилактику или лечение от COVID-19», и нет никаких доказательств того, что они могут работать.

После ЮАР в Камеруне зарегистрировано самое большое число случаев заражения коронавирусом в странах Африки к югу от Сахары. Заражение выявили у 1705 человек, 58 из которых скончались.

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