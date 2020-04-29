Москва, , 13:49 — REGNUM Центральный банк России выступает против предложения МВД расширить доступ правоохранителей к содержащим банковскую тайну сведениям. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Таким образом в ЦБ прокомментировали письмо министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева главе регулятора Эльвире Набиуллиной.

По мнению Колокольцева, это необходимо для более эффективного противодействия преступлениям в этой сфере. Глава ведомства напомнил о выводе денег из «Открытия» и Промсвязьбанка.

Регулятор выявил нарушения ещё в 2016—2017 годах, но уголовное дело о выводе денег возбудили только через два года, уточнил министр.

В свою очередь в ЦБ заявили, что в 2018 году регулятор поддержал изменения в законодательство, которые позволяют в отдельных случаях передавать соответствующие сведения следственным органам.

«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым», — сообщили в ЦБ.

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