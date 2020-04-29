Ташкент, , 13:45 — REGNUM Специальный авиарейс доставил из Китая в Узбекистан гуманитарный груз с тестами для выявления коронавируса. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе посольства КНР в Узбекистане.

Самолет доставил 100 тыс. тест-систем. Остальная часть груза будет отправлена в ближайшее время. Китай планирует отправить в Узбекистан 50 тыс. медицинских комбинезонов, 150 тыс. медицинских масок, 1 млн хирургических масок, 70 тыс. защитных очков, 150 тыс. медицинских перчаток и 1 тыс. бесконтактных термометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Китай направил в Узбекистан бригаду медицинских специалистов и экспертов по традиционной китайской медицине, интенсивной терапии, неотложной помощи и инфекционным заболеваниям.

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