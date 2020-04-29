Екатеринбург, , 13:43 — REGNUM Свердловские добровольцы начали раздачу медицинских масок на улицах городов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

Средства индивидуальной защиты можно получить в Берёзовском, Верхней Пышме, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Волонтёры находятся в людных местах. В частности, в Екатеринбурге добровольцы раздают маски у станций метро, остановок общественного транспорта, у аэропорта Кольцово, у железнодорожного и автовокзала.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в Свердловской области введут в майские праздники. Маски обяжут носить в закрытых помещениях и транспорте.

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