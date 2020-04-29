Биробиджан, , 13:46 — REGNUM Доставку 30 тысяч бесплатных продуктовых наборов для многодетных семей, инвалидов, граждан старше 60 лет и оказавшихся в трудной жизненной ситуации выполняют добровольцы из волонтерского штаба Еврейской АО. Об этом сообщили в управлении по внутренней политике региона.

Проект инициировал губернатор Еврейской АО Ростислав Гольдштейн. Продуктовые наборы гражданам доставляют 900 добровольцев. Вместе с ними продукты развозят местные чиновники из областного правительства и депутаты.

Также в области организована доставка продуктовых наборов для более 4000 школьников, которые имеют право на получение бесплатного питания.