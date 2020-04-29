Магас, , 13:39 — REGNUM В Ингушетию прибыла бригада медиков из Москвы, которая должна помочь местным врачам справиться со сложной ситуацией с коронавирусом. Инициатива приглашения специалистов из федерального центра принадлежит главе республики Махмуду-Али Калиматову, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в пресс-службе руководителя региона.

В числе прибывших — заместитель главы Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестин, а также два врача — Александр Дмитриев — пульмонолог-инфекционист и Гульнара Изудинова — анестезиолог-реаниматолог.

Цель приезда — провести консультации и оказать методическую помощь в лечении пациентов с коронавирусом, госпитализированных в стационары.

Как сообщили 29 апреля в оперативном штабе, в Ингушетии за предыдущие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 46 человек, составив в общей сложности 679 человек. Численность выздоровевших также выросла — до 105. Однако и случаев летального исхода в Ингушетии больше, чем в других субъектах СКФО — 19.