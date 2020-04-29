Москва, , 13:38 — REGNUM Со следующим июньским фьючерсом на нефть марки WTI потенциально может произойти аналогичная история, что и с майским. Предпосылки для этого есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский

«Согласно данным Kpler, мировые нефтехранилища на суше были заполнены примерно на 85% по состоянию на прошлую неделю. То есть постепенно приближается момент, когда нефтехранилища будут забиты под завязку.

Также растет заполняемость нефтехранилищ в Кушинге. Это подтверждает отраслевая статистика по запасам нефти в США. Этот фактор оказывает давление в первую очередь на нефть марки WTI, потому что основные ее потребители находятся в Штатах. Динамика цены на эту нефть будет зависеть от того на сколько быстро экономику начнут оживлять.

На нефть марки Brent оказывают давление те же факторы, что и на WTI. Быстрая заполняемость мировых нефтехранилищ, а также сомнения, что спрос будет восстанавливаться быстро по мере постепенного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Начало ограничения добычи в рамках ОПЕК+ может оказать действие на динамику котировок. Однако эффект будет более заметным, когда спрос на нефть начнет восстанавливаться. То есть, когда начнется оживление мировой экономики.

Сейчас даже с учетом сделки избыток предложение составляет по разным оценкам от 10 — 20 б/с. Это говорит о том, что излишки все равно придется куда-то девать, а места в нефтехранилище осталось немного.

Разница в цене между Brent, Urals, WTI и другими сортами нефти объясняется затратами на их добычу и переработку обусловленными физико-химическими свойствами. В свою очередь дисконт по отношению к Brent обусловлен более высокими затратами при переработке Urals.

Сужение спреда между ними, вероятно, обусловлено отсутствием гибкости переработки со стороны НПЗ. То есть спрос на Urals может падать меньше, чем на Brent.

Локально нефть Brent может продолжить коррекцию в район $26−27 за баррель. Однако долгосрочный тренд не изменился. В рамках него нефть тяготеет к минимуму в районе $16 за баррель. Фундаментальные факторы также указывают больше на снижение нежили на начало роста», — полагает эксперт.

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