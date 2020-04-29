Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Вооруженные силы США в ближайшее время проведут ротацию своих войск в Ираке. Об этом 29 апреля сообщается в заявлении Пентагона.

По данным военного ведомства, в частности 1-я бригада и 25-я пехотная дивизия вернутся домой, на место своего базирования в штате Аляска. Вместо указанных подразделений в Ирак прибудут 2-я бригадная боевая группа 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в США также объявили о планах ротации своих военных в Афганистане, Кувейте и Евросоюзе.