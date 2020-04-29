Томск, , 13:38 — REGNUM В Томской области за сутки подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в региональной администрации.

Два случая из шести — «привозные» из Москвы. Люди находились на самоизоляции, при появлении признаков ОРВИ их госпитализировали, подтвердился коронавирус. У остальных источниками инфицирования стали члены их семей с ранее установленным диагнозом.

Два человека с пневмонией и ещё два с признаками ОРВИ госпитализированы. Ещё у двоих симптомов нет, они находятся на самоизоляции.

Таким образом, всего в Томской области к 29 апреля подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, в том числе 19 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области продлили режим самоизоляции, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса.

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