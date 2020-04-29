Москва, , 13:44 — REGNUM В России участились случаи мошенничества, когда злоумышленник приходит к потенциальной жертве домой и представляется финансовым консультантом. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба банка ВТБ.

Мошенники, выдавая себя за кредитных агентов, консультантов или риелторов, предлагают людям, находящимся на самоизоляции, оформить финансовые продукты и заключить договоры с банками. Никакого отношения к финансовым учреждениям эти люди не имеют.

Аферисты обходят многоквартирные дома и предлагают жильцам продлить истекшие банковские карты, оформить или рефинансировать кредиты. За это они просят комиссию и обещают на месте составить «договор». При этом они стремятся завладеть данными банковской карты человека, чтобы потом похитить с неё деньги.

Количество подобных действий в отношении клиентов ВТБ выросло на 15% за период самоизоляции, добавили в банке.