Вашингтон, 29 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Арнольд Шварцнеггер отметил день рождения своей ослицы. Об этом актер и политик сообщил на странице в соцсети Istagram.
У ослицы, живущей дома у Шварцнеггера, оказался очень заботливый и внимательный хозяин.
Сам актер, опубликовав отчет об этом событии, выразился так: «У нас сегодня день рождения! Лулу исполнился год. Мы празднуем, позволив ей этот раз насладиться вкусностями».
«Арни» не только накормил Лулу всякими вкусными кушаньями, но и спел в ее честь. Похоже, что Лулу осталась довольна.