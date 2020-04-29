Вашингтон, , 13:38 — REGNUM Арнольд Шварцнеггер отметил день рождения своей ослицы. Об этом актер и политик сообщил на странице в соцсети Istagram.

Цитата со страны Арнольда Шварцнеггера в Instagram

У ослицы, живущей дома у Шварцнеггера, оказался очень заботливый и внимательный хозяин.

Сам актер, опубликовав отчет об этом событии, выразился так: «У нас сегодня день рождения! Лулу исполнился год. Мы празднуем, позволив ей этот раз насладиться вкусностями».

«Арни» не только накормил Лулу всякими вкусными кушаньями, но и спел в ее честь. Похоже, что Лулу осталась довольна.