Стокгольм, , 13:31 — REGNUM В игре Scrap Mechanic появится режим «Выживание». Об этом 28 апреля сообщил портал PCGamer.

Новый режим появится в игре 7 мая 2020 года. В нём геймерам предстоит выживать на опасном острове, населённом враждебными существами.

Напомним, Scrap Mechanic — это игра-песочница, в которой геймеры могут создавать различные механизмы и транспортные средства. Её релиз состоялся в 2016 году.

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