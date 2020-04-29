Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Число новых случаев заражения коронавирусом в Алма-Ате сократилось с трех до двух, сообщили 29 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 12:50 (9:50 мск) 29 апреля сообщалось о трех новых случаях. Однако из-за технической ошибки данные продублировались.

После исправления ошибки общее число выявленных случаев заражения в Алма-Ате составило 926, а в Казахстане — 3078, добавили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Казахстане продлен до 11 мая. В республике начали смягчать ограничительные меры: гражданам разрешили выходить гулять во двор и ездить на дачу.

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