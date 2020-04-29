Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Пока экономический ущерб в США от вспышки коронавируса продолжает расти, новое исследование Pew Research Center показывает, что его влияние все больше затрагивает взрослых людей с низким доходом — группу, которая испытывала значительное финансовое давление задолго до нынешнего кризиса. Об этом Центр сообщает на своем сайте.

В целом, 43% взрослых жителей США говорят, что они или кто-то из их семьи потерял работу или доход из-за вспышки коронавируса — по сравнению с 33% во второй половине марта. Среди малообеспеченных еще более высокая доля (52%) говорит, что они или кто-то из их семьи пережили такую потерю.

Кроме того, люди взрослые с низкими доходами менее подготовлены к тому, чтобы выдержать финансовый шок. Лишь каждый четвертый (23%) говорит, что у них есть отложенные средства на черный день, которые могли бы покрыть их расходы в течение трех месяцев в случае чрезвычайной ситуации, такой как потеря работы, болезнь или экономический спад. Для сравнения, в группе со средних доходом таких вдвое больше (48%), а в группе с высоким «денежную подушку» имеют 75% взрослых жителей США.

Более половины малообеспеченных граждан заявили, что проблемы с оплатой счетов у них будут уже в этом месяце. Такая же сложность ждет около четверти людей со средним доходом и десятую часть тех, кто находится на верхнем уровне дохода.

Опрос проводился 7−12 апреля с участием 4917 взрослых жителей США.