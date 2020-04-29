Бишкек, , 13:28 — REGNUM «Из-за сложившейся ситуации, мы не сможем 9 мая провести массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности, передает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков отметил, что по той же причине акцию «Бессмертный полк», которая в последние годы нашла широкую поддержку у граждан республики, предлагается провести в социальных сетях.

Вместе с тем президент Киргизии подчеркнул, что ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, несмотря на сложившуюся ситуацию, в День Победы уделят особое внимание, а в средствах массовой информации широко осветят проекты, посвященные Великой Победе.

Читайте также: Из-за коронавируса акция «Бессмертный полк. Киргизия» пройдет в интернете