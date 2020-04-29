Москва, , 13:27 — REGNUM На ситуацию с риском обеднения среднего класса в России, о которой заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, нельзя смотреть однобоко, считает предприниматель, эксперт по антикризисным инвестициям Яков Ашуров. Об этом он заявил ИА REGNUM 29 апреля.

Напомним, в интервью РБК Кузьминов заявил, что богатые в результате кризиса обеднеют, но останутся богатыми, а среднему классу грозит скатывание в бедность. Так ли это?

«Всё относительно. И в макроэкономике тоже. То, что все обеднеют, никто не отрицает. Вопрос в том, кто и сколько, — отметил Ашуров. — Есть направления в малом и среднем бизнесе, которые теряют свою актуальность в нынешних условиях, а тем более в обозримом будущем: кинотеатры, букмекерские конторы, туризм. Вместе с тем преимущества в развитии имеют такие направления, как токенизация, блокчейн, онлайн-услуги, курьерская служба и, как ни парадоксально звучит, направление в агропромышленном комплексе с внедрением новых технологий и методов работы, которые дадут стимул дальнейшему развитию. Это одни из тех направлений, которые имеют большой потенциал, при условии, что эти направления будут поддерживаться государством адресно и в сжатые сроки».

По его словам, развитию поможет и привлечение самими предпринимателями инвестиций со стороны частных инвесторов.

«Богатый относительно богатого может немного потерять свои накопления. Но он останется на уровне богатых людей, но ступенью ниже. Бедному терять нечего. У него, как ничего не было, так ничего и осталось. А вот средний класс самый уязвимый. То есть это люди на грани как богатства, так и бедности. Небольшое колебание — и человек становится либо богатым, либо бедным. Большая вероятность, что он скатится в бедность, потому что особого буфера не имеет и остаётся без работы. Плюс основная масса в кредитах и ипотеках. Они держались в середине благодаря кредитам. Имея работу или постоянный доход, человек мог отдавать кредит и жить. Сейчас масса останется на улице, и кредиты их сожрут», — резюмировал Яков Ашуров.