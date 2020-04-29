, 13:29 — REGNUM Конфликты внутри компаний не могут стать поводом для отказа в получении господдержки, выделяемой на фоне кризиса. Об этом заявил 29 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, могут ли отношения внутри коллективов сказаться на решении о предоставлении им помощи. Песков подчеркнул, что такое исключено.

Он не стал комментировать сообщения о том, что газету «Ведомости» не включили в список системообразующих предприятий в сфере массовых коммуникаций из-за того, что в редакции возник конфликт. Предприятия из этого перечня вправе получить субсидируемые кредиты.

Песков сказал, что не знает критериев включения в список, а объяснения на этот счёт можно получить в Минкомсвязи.