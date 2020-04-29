Грозный, , 13:21 — REGNUM В Чечне стартовал проект «Телешкола», который станет подспорьем для школьников в период обучения в режиме самоизоляции. Его организовала телекомпания «Грозный» совместно с министерством образования и науки республики, сообщили 29 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Ежедневно в рамках проекта будут транслироваться уроки для учащихся, которые по разным причинам не могут получать образование в онлайн-режиме посредством сети интернет.

С понедельника по пятницу на образовательные сеансы «Телешколы» приглашаются учащиеся 1−8 классов. А в выходные дни у экранов телевизоров ждут учеников выпускных классов. Всего в неделю будет показано 108 уроков по 10−12 минут по различным дисциплинам. ЧГТРК «Грозный» выделила на этот проект более 120 часов эфирного времени в неделю.