Ростов-на-Дону, , 13:20 — REGNUM В Ростовской области проведено почти 30 тыс. тестов на коронавирус, сообщает оперштаб по противодействию распространения инфекции.

«Всего проведено 29 тыс. 794 тестов на коронавирус. Запас тест-систем на 22 тыс. 646 исследований», — уточнили в облправительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области расширена сеть лабораторий, специалисты которых проводят исследования. Одно из учреждений включено в список референс-центров, что позволяет оперативно получать результаты анализов.

В настоящее время на Дону подтверждено 864 случая заражения коронавирусом. 58 человек выздоровели, трое скончались.

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