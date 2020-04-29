Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Стремясь замедлить распространение коронавируса, каждый штат в Соединенных Штатах издал руководящие принципы или приказы, ограничивающие социальное взаимодействие. Но эти правила не всегда применяются равномерно, когда речь заходит о религиозных собраниях, сообщает исследовательский центр Pew.

На самом деле только 10 штатов препятствуют религиозным собраниям в любой форме, согласно анализу последних нормативных актов на уровне штатов, проведенному Pew Research Center. Этот список включает и Калифорнию, где представители группы церквей судятся с губернатором Гэвином Ньюсомом в Федеральном суде за то, что, как они утверждают, имеет место нарушение Первой поправки — а именно право на свободное исповедание религии. Федеральный судья на прошлой неделе отклонил их просьбу о проведении богослужений.

Возможно, имея в виду такие судебные разбирательства, большинство других государств предусмотрели исключения для религиозных собраний в своих приказах о пребывании дома. Центры по контролю и профилактике заболеваний по-прежнему рекомендуют отменять собрания более чем из 10 человек, в то время как на собраниях, которые всё же происходят, люди должны постоянно находиться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

В некоторых случаях руководство штатов считает религиозное собрание таким же жизненно важным делом, как покупка продуктов питания и медицинское обслуживание. К таким штатам относятся, в частности, Флорида, Южная Каролина и Теннесси. Примерно треть штатов (а именно 15) позволяют религиозным собраниям продолжаться без каких-либо ограничений по их размеру. 22 штата и округ Колумбия указали в своих приказах, что религиозные собрания могут проводиться, но только в том случае, если они ограничиваются 10 участниками. Это относится и к Род-Айленду, где собрания ограничиваются пятью людьми. Еще два штата, Коннектикут и Орегон, ограничивают религиозные собрания до 50 и 25 человек соответственно.