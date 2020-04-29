Москва, , 13:19 — REGNUM Личный пилот президентов России Григорий Белодед умер на 74-году жизни. Об этом 29 апреля рассказал его сын Ярослав, сообщает «Комсомольская правда».

Сын лётчика сообщил, что не смог дозвониться до своего отца, а потом обнаружил его мертвым в квартире, в которой он проживал один. Точные причины смерти Белодеда установит судмедэкспертиза.

Григорий Белодед работал командиром экипажа в лётном отряде «Россия», которым летал президент Борис Ельцин. Позже он стал личным шеф-пилотом президента Владимира Путина.

В 2005 году Григорий Белодед, который считался профессионалом высочайшего класса, завершил лётную карьеру, но остался работать в лётном отряде «Россия».