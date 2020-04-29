Саранск, , 13:18 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. В частности, изменения регламентируют возможные передвижения граждан с учетом майских праздников, сообщает оперативный штаб республики.

Теперь, с 30 апреля, гражданам старше 65 лет можно поехать на дачу. При этом по месту нахождения этой категории жителей республики по-прежнему необходимо соблюдать режим полной самоизоляции — не посещать магазины, аптеки, исключить дополнительные контакты.

«Жителям, выезжающим в районы, настоятельно рекомендовано иметь достаточный набор продуктов питания и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать передвижение по сельским населенным пунктам», — отмечают в штабе.

В общественных местах — в транспорте, магазинах, а также при поездке в такси — сохраняется масочный режим. При этом гражданам, которые обязаны соблюдать 14-дневный карантин, категорически запрещены любые выезды.

С указанного дня могут возобновить деятельность салоны красоты и парикмахерские при жестком соблюдении санитарно-эпидемических норм.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 апреля все магазины, включая индивидуальных предпринимателей, которым разрешено работать, должны обслуживать только покупателей в масках или респираторах. При этом необходимо предоставить покупателям в случае необходимости средства индивидуальной защиты — безвозмездно или в продаже. Также необходимо обеспечить дезинфекцию рук или предоставить одноразовые перчатки покупателям.