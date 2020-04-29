Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM В Ростовской области случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в девяти медицинских учреждениях, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Мы должны понимать, что в медицинское учреждение не должен зайти [заразившийся] человек, иначе персонал и больница могут оказаться в сложной ситуации. В девяти [медицинских учреждениях] 71 человек был инфицирован», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в поликлиниках и больницах Ростовской области отменены плановые приёмы и проведение диспансеризации. Медицинская помощь оказывается исключительно в экстренном порядке. Жителей региона с симптомами ОРВИ призывают самоизолироваться дома и вызвать врача.