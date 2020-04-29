Москва, , 13:13 — REGNUM Трудовые права работников обязательны к исполнению не только в период карантина по коронавирусу, но и вне его. И также периодически возникают проблемы с их неисполнением, особенно у социально уязвимых категорий, таких как женщины с детьми, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Алёна Гейдт.

ИА REGNUM: Выполняются ли трудовые права работников в период карантина?

Алёна Гейдт: В период пандемии в рамках проекта #мывместе я провожу бесплатное консультирование женщин с семейными обязанностями (правда, обращаются и другие категории, консультирую в итоге всех) — на сайте http://geydt.tilda.ws размещены наиболее частые вопросы и ответы на них.

Судя по вопросам, которые чаще всего поступают от работников, основными поводами для их беспокойства является следующее:

• могут ли уволить и что делать, если предложили уволиться без выплат?

• могут ли снизить заработную плату и что делать, если работодатель отправляет сотрудников в долгосрочные отпуска без сохранения заработной платы?

• как женщинам с детьми в условиях самоизоляции соблюдать рабочий график и одновременно выполнять семейные обязанности, ведь школы тоже перевели обучение на дистанционный формат?

• как правильно оформить больничный лист по карантину?

• какие выплаты положены в качестве социальной поддержки?

Совместно с проектом Агентства стратегических инициатив я также консультирую и работодателей — МСП — которым тоже сложно в текущей ситуации, и по вопросам видна боль со второй стороны:

• как оформлять сотрудников в периоды нерабочих дней;

• как минимизировать расходы на заработную плату;

• и очень «больные» вопросы от ИП — им отказывают в постановке на учёт как безработных, при этом многие из них продолжать деятельность как предприниматели не могут в связи с ограничениями.

ИА REGNUM: Какая помощь от государства полагается?

Алёна Гейдт: В целом от государства предлагается достаточно широкий перечень видов соцподдержки (все дистанционно):

1️. Всем, кто потерял работу и обратился за постановкой на учет в Службу занятости после 1 марта 2020 года, пособие будет выплачиваться по верхней планке МРОТ (12 130 руб., для Москвы — 19 500 руб., МО — 15 000 руб.).

2. Семьям с детьми на ближайшие 3 месяца дополнительно будет выплачиваться по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка — для семей, где родители потеряли работу, в дополнение ко всем пособиям и выплатам по безработице, без подтверждения дохода.

3. Также с 1 января введены дополнительные пособия для семей с доходом на члена семьи ниже прожиточного минимума. на детей с 3 до 7 лет в размере в среднем 5500 руб. (в каждом регионе своя сумма). Также для ее оформления нужно подать только заявление, все остальные документы ведомства получат по межведомственному обмену информацией.

4️. Пособие на детей возрастом до 3 лет. Размер пособия — 5 тыс. руб. Срок выплаты — с апреля по июнь (можно претендовать на 15 тыс. руб. за 3 месяца). Периодичность выплаты — ежемесячно, но если заявление подадите после 01.07. — то сумма будет выплачена одним платежом.

ИА REGNUM: Предоставляется ли поддержка в полном объёме?

Алёна Гейдт: Мне сложно ответить на данный вопрос, поскольку я не веду мониторинг, как регионы справляются с предоставлением мер поддержки. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин во всех обращениях, на всех совещаниях подчеркивает необходимость руководителей всех уровней обеспечить адресную поддержку в каждом конкретном случае, до эффективного результата — получения ее нуждающимися.

О чем я могу судить — так это о количестве обращений на мой сайт за консультациями, за последнюю неделю оно резко уменьшилось, что говорит о том, что острота проблемы снята и ситуация с трудовыми правами/получением соцподдержки улучшилась.

Очевидно, что помочь обеим сторонам — и работодателям, и работникам в данной ситуации — роль государства, к слову говоря, оно неплохо с этим справляется.

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